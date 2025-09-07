Expointer supera recorde e deve se aproximar de 1 milhão de visitantes

O último dia da Expointer 2025 iniciou com informações de quebra de recordes. Conforme a organização da feira agropecuária, no sábado entraram 143.806 pessoas no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Com isso, o total de público até agora alcançou o número de 862.208. Se a movimentação se repetir neste domingo, o volume de visitantes chegará a 1 milhão.

A marca histórica era de 822 mil, registrada em 2023. Para o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, os números reafirmam a relevância da feira no calendário oficial.

Pavilhão da Agricultura Familiar também registrou o maior volume de vendas da história Dani Barcellos/Especial/JC

“A Expointer consolida-se, cada vez mais, como a maior vitrine do agronegócio brasileiro. Este recorde mostra a força do setor e a importância da feira como espaço de negócios, inovação e integração entre o campo e a cidade. Ainda temos grande expectativa para este domingo, com tempo firme e temperaturas agradáveis, para superar e consolidar novos recordes”, ressaltou ele, por meio de nota publicada no site do governo do Estado.

Além do recorde de público, o Pavilhão da Agricultura Familiar também registrou o maior volume de vendas da história nos primeiros sete dias de comercialização, com faturamento de R$ 9.353.591,65, um crescimento de 19,5% em relação a 2024, quando o total foi de R$ 7.829.599,66.