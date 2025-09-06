Exposição leva mais de 100 cães do campo para a Expointer

O público acostumado a encontrar vacas, touros e ovelhas na Expointer se surpreendeu com a presença de centenas de cães na manhã deste sábado (6) no Parque de Exposições Assis Brasil. A mostra reuniu as raças Buldogue Campeiro, Cimarrón Uruguayo e Ovelheiro Gaúcho.

Usados para pastoreio, guarda e companhia, eles chamaram a atenção do público. Além disso, jurados avaliaram os cães morfologicamente.

Rodrigo de Paula Corrêa, vice-presidente do departamento do Cimarrón Uruguayo, entidade criada em 2012, salienta a importância de estar em Esteio. “O objetivo é trazer a raça para dentro do maior palco do agronegócio e mostrar suas aptidões. É um cão extremamente versátil e fiel ao dono”, ressalta. A raça foi moldada e forjada na natureza, lembra Corrêa, citando que o Cimarrón faz o pastoreio do gado e das ovelhas.

Mário Cirne Lima, presidente do Ovelheiro Gaúcho, também participou do evento, organizando a exposição. “Não gera pontos para o ranking, mas vamos cumprir todos os padrões de macho, fêmea e idades”, explica, sobre o evento.

Macho Einse circulou pelo parque com uma câmera para flagrar a reação do público DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

“Essa raça linda é símbolo do Rio Grande do Sul por lei, assim como é o Cavalo Crioulo. Ela ajudou na formação das estâncias quando a gente não tinha cerca e aramados, onde o gado era conduzido pelo peão, o cavalo e o cachorro”, reforça. Mário conta que havia 82 cães ovelheiros inscritos, o que exigiu cerca de cinco meses de preparação para o evento.

Além dos participantes da exposição, amantes das raças integraram a atividade para confraternizar. Lucas Ramires, de Porto Alegre, tem dois cães ovelheiros com abreviações de nomes de cervejas, Heine e Eise, e colocou uma câmera no dorso do macho. “Está filmando a passagem dele pela feira inteira para pegar a reação das pessoas”, conta.