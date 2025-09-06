Com 718.402 pessoas, Expointer 2025 já superou todo público de 2024

A presença de 96.279 pessoas no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na sexta-feira, elevou o número total de visitantes para 718.402 neste ano. O volume é maior que o acumulado dos nove dias de 2024, que chegou a 662 mil.

Para o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, a feira consolida-se, cada vez mais, como a maior vitrine do agronegócio brasileiro. “A Expointer é uma grande feira agropecuária e cresce a cada ano. Nesta edição, já superamos o número de público de 2024 e não tenho dúvida que vamos alcançar resultados como o de 2023, que registrou o recorde de visitantes durante os nove dias de evento, que foi de 822 mil pessoas”, prevê o secretário, segundo nota publicada no site do governo do Estado.

“Também temos recorde de vendas da agricultura familiar e na participação dos animais. É uma feira que gera entretenimento, renda e emprego, contribuindo para o desenvolvimento do Estado”, ressaltou.

O sábado começou sem grande congestionamento para acessar o parque e frio de 9°C. A 48ª edição ocorre até este domingo, 7 de setembro, das 8h às 20h.