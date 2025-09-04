Assinada portaria que regulamenta a inclusão de agricultores familiares e produtores rurais no Cadastur

O governador Eduardo Leite participou, nesta quarta-feira (3), durante a Expointer, da assinatura da portaria que regulamenta a inclusão de agricultores familiares e produtores rurais no Cadastur. A medida representa um marco histórico para o setor e consolida o Rio Grande do Sul como Estado-piloto de uma política nacional de estímulo ao turismo rural.

Na cerimônia, Leite ressaltou a importância da conquista para os gaúchos e para o Brasil, apontando o protagonismo do Estado na implementação dessa política pública.

“Este é um dia histórico para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Ao nos tornarmos o Estado-piloto da inclusão de agricultores familiares no Cadastur, mostramos que o turismo rural não é apenas uma alternativa de renda, mas um caminho estratégico para gerar desenvolvimento, valorizar a produção do campo e preservar as nossas tradições”, disse Leite.

LEIA MAIS: Agroindústrias estreantes na Expointer apostam em produtos diferenciados

Iniciativa abre espaço para que famílias ampliem sua renda

A iniciativa tem como base a Lei nº 14.978/2024, que atualizou a Lei Geral do Turismo. Com a nova legislação, agricultores familiares e produtores rurais poderão se cadastrar no sistema oficial do Ministério do Turismo sem perder benefícios já assegurados, como a aposentadoria especial. O reconhecimento legal dessa atividade conjunta abre espaço para que milhares de famílias do campo diversifiquem suas fontes de renda, unindo produção agrícola e turismo de forma complementar, com segurança jurídica e respaldo institucional.

Também estiveram presentes no ato o secretário de Turismo do Estado, Ronaldo Santini, e a secretária-executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Machado Lopes.

Turismo rural como vetor de desenvolvimento

O secretário de Turismo, Ronaldo Santini, destacou que o avanço representa um passo decisivo para integrar o turismo rural ao desenvolvimento econômico do país.

“A assinatura da portaria garante segurança jurídica e abre um novo horizonte para milhares de famílias do campo que desejam empreender no turismo sem perder sua identidade agrícola. É um passo essencial para integrar o turismo rural ao desenvolvimento econômico do Brasil, gerando renda, preservando tradições e fortalecendo nossa agricultura familiar”, afirmou.

O Rio Grande do Sul já possui trajetórias reconhecidas no turismo rural, seja por meio de experiências ligadas à vitivinicultura, à gastronomia típica ou à hospitalidade em propriedades familiares. A oficialização da possibilidade de registro no Cadastur fortalece ainda mais essas práticas, permitindo que ganhem visibilidade nacional, ampliem sua presença em mercados estratégicos e participem de programas de fomento conduzidos pelo poder público.

LEIA TAMBÉM: Ação de veterinários na Expointer vai além do trato com animais

Modelo para o Brasil

A medida traz benefícios diretos aos pequenos empreendedores rurais, que passam a contar com maior credibilidade junto a turistas e parceiros institucionais. O cadastro funciona como uma vitrine nacional, contribuindo para que os empreendimentos sejam reconhecidos como parte integrante da oferta turística do país. Além disso, os dados levantados pelo sistema permitirão ao poder público planejar ações mais eficazes, criando políticas específicas para consolidar o turismo rural como setor estratégico da economia.

A secretária-executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Machado Lopes, reforçou que a escolha do Rio Grande do Sul como Estado-piloto demonstra a confiança no potencial da agricultura familiar gaúcha e em sua capacidade de inspirar outros estados.

“É uma alegria imensa estar aqui. Como neta de produtor rural e de artesã da Amazônia, sei o quanto é importante esta conquista. A nova portaria é fruto de união e diálogo, e garante que agricultores, pescadores e artesãos possam atuar no turismo sem perder seus direitos previdenciários. Ela simboliza inclusão, inovação e a certeza de que juntos somos mais fortes”, disse Lopes.

Com a assinatura da portaria, o Brasil dá um passo fundamental para integrar a produção agrícola às atividades turísticas de forma estruturada, sustentável e em sintonia com a preservação cultural. O Rio Grande do Sul, ao assumir o protagonismo nesse processo, reafirma-se como referência nacional em turismo rural e abre caminho para que o segmento se consolide como um dos grandes vetores de desenvolvimento econômico e social no país.

Pipa Parade

Logo após a assinatura da portaria, o governo do Estado e a plataforma WineLocals promoveram o Happy Hour Pipa Parade no Espaço Turismo Tchê Espera da Expointer. O encontro marcou o lançamento da próxima edição do Pipa Parade, a maior exposição de arte a céu aberto do Sul do Brasil. Com o tema A Uva Sentida, o projeto propõe uma experiência sensorial que levará a arte além da Serra Gaúcha, com barricas transformadas em obras espalhadas por 17 cidades de regiões como Campanha, Encruzilhada do Sul, Alto Uruguai e Quarta Colônia.