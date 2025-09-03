Agroindústrias estreantes na Expointer apostam em produtos diferenciados

A 48ª edição da Expointer, que ocorre no Parque Assis Brasil, em Esteio, recebe ao menos 71 novos empreendimentos de todo o Estado para expor diversos produtos no Pavilhão da Agricultura Familiar. Os produtos vão desde alimentos a artesanatos, e algumas iguarias chamam a atenção pelas suas receitas incomuns. O Jornal Cidades foi até a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina para conhecer três produtores que expõem seus produtos pela primeira vez.

Vinda diretamente de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, a agroindústria Fazenda da Cria foi fundada em 1990 pelo agricultor Sadi Müller. Segundo seu neto, Gabriel Müller, que administra o negócio da família, a agroindústria é a primeira produtora de alho poró da Região Sul do Brasil e atualmente é considerada a primeira produtora em larga escala de ruibarbo do País, com cerca de 35 mil plantações. "A importância de vender nossos produtos pela primeira vez aqui (na Expointer) é gigante. É bacana ver o pessoal querendo conhecer bastante. É uma planta que muita gente ainda não conhece", diz Gabriel.

O ruibarbo é uma planta originária do norte da Europa e utilizada para fins medicinais, visto que possui propriedades estimulantes e digestivas. Gabriel conta que a planta chegou ao conhecimento de sua família há décadas através de uma vizinha, nascida na Alemanha. "Ela sempre servia a sua torta de ruibarbo, que era uma receita trazida pela família dela. A vizinha mantinha a receita e a planta com exclusividade, não dividia com ninguém. Quando foi morar em um lar de idosos, chamou a minha avó Clarice, que era da agricultura, e disse 'pra ti vou dar a muda e a receita'", conta.

Em 1998, porém, a plantação foi destruída após a casa onde vivia a família de Gabriel ser desmanchada. Somente 20 anos depois, em 2018, encontraram novamente sementes da planta à venda em uma loja de Porto Alegre.

As principais receitas vendidas à base da planta são bebidas, medicamentos, cosméticos e diversas opções gastronômicas, mas no evento a família vende pães, cucas, tortas, bolachas, compotas, conservas e geleias. Os preços dos produtos à base de ruibarbo variam entre R$ 10 e R$ 20, disponíveis na banca 119, no pavilhão da Agricultura Familiar.