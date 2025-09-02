Queijarias de São José dos Ausentes recebem certificados de IG e Selo Arte na Expointer

As queijarias Rincão Comprido, Souza Pereira e Morro Grande, de São José dos Ausentes, receberam os certificados de Indicação Geográfica (IG) na modalidade Denominação de Origem Campos de Cima da Serra. A entrega ocorreu durante cerimônia realizada na manhã desta terça-feira (2), na Casa da Emater/RS na Expointer.

A IG DO é um signo distintivo que confere a um produto o reconhecimento das suas características em função da região onde é produzido. No caso do Queijo Artesanal Serrano, só pode ser declarado com esse nome se produzido na região dos Campos de Cima da Serra, que determina características específicas de aroma, sabor, textura, cor e odor. E pela raridade e características, sua notoriedade ganha cada vez mais importância local. A produção é totalmente dependente da preservação ambiental, enfatiza a história e cultura regional e se apresenta como fundamental atividade geradora de renda.

O ato teve a presença do presidente da Emater/RS, Luciano Schwerz, do secretário de Desenvolvimento Rural, Wilson Covatti, do diretor geral da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Márcio Amaral, entre outras autoridades.