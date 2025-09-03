Ação de veterinários na Expointer vai além do trato com animais

A ação de veterinários vai muito além dos pavilhões que concentram os animais na Expointer. Ela inicia no campo e tem influência até no espaço mais queridinho da mostra, a Agricultura Familiar.

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), Mauro Antonio Correa Moreira, a feira só acontece porque tem a mão da medicina veterinária e da zootecnia. “É um trabalho que começa no campo, com o produtor, genética, nutrição, para que esses animais que estão aqui sejam referência para todo o Brasil”, justifica.

Na Agricultura Familiar, todos os produtos presentes têm ação do médico veterinário, que trabalha nas agroindústrias de salame, de queijos e de leite. “Todos os produtos de origem animal têm ação desse profissional”, reforça. “Isso mostra o potencial do agro gaúcho e o orgulho de nós participarmos de toda a cadeia”, continua.

Roulber Silva, gerente de marketing e técnico da empresa farmacêutica Boehringer Ingelheim, afirma que a pecuária demanda muita tecnologia para controlar parasitas, principalmente carrapatos. Por isso, a marca realiza encontro com veterinários no Parque e tem investido em sua presença na Expointer.

Este ano, o negócio montou um estande e prepara uma casa mais completa para 2026. Uma das novidades oferecidas aos profissionais é uma tecnologia para reposição de cálcio para vacas no pós-parto.

“É uma aplicação controlada para ajudá-las, pois a falta de cálcio pode gerar tremores e morte”, explica.