Dia inicia com chuva forte na Expointer

Como era previsto, a quarta-feira (3) amanheceu com chuva intensa no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde ocorre a 48ª Expointer. Por isso, o público circula com capas ou sombrinhas. Já há poças pelas ruas em frente aos estandes e pavilhões.

A organização informa que foram feitas obras para que os visitantes possam manter suas atividades, independentemente da condição climática. "O Parque vem fazendo melhorias a cada ano para que tenhamos uma melhor infraestrutura. Reforma de telhados e calhas dos pavilhões, pavimentação de quase a totalidade das ruas internas, além de melhorias no estacionamento e acesso aos portões, com sistema de drenagem", informa a assessoria de comunicação do evento.

A programação do dia é cheia. Na Casa do JC, haverá um almoço com a diretoria do Bradesco.

Poças começam a se formar em frente aos pavilhões DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

Excursões organizadas por sindicatos, cooperativas agrícolas e associações de agricultores também são aguardadas, já que elas têm gratuidade para os dias 3, 4 e 5 de setembro, no horário das 8h às 15h.

O tradicional almoço Tá na Mesa, que ocorre na Federasul, foi transferido para a Expointer nesta quarta. A reunião, na Casa da Farsul, abordará o tema Pecuária Gaúcha: O céu é o limite. O painelista será Luiz Roberto Saalfed, sócio proprietário do Frigorífico Coqueiro.