Feira Digital Sabor Gaúcho será nova tele-entrega da agricultura familiar

A agricultura familiar, agora, também será digital. Na tarde desta terça-feira (2), a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) do Rio Grande do Sul lançou, na 48ª edição da Expointer, uma nova aposta para o futuro do agronegócio regional: a Feira Digital Sabor Gaúcho.

A primeira plataforma online de Agricultura Familiar do Brasil surge em parceria com a Produtores Gaúchos Unidos, uma iniciativa da jornalista Aline Barilli Alves e do produtor rural Bernardo Barbosa Ibargoyen. O canal digital oferecerá um catálogo de produtos, com o objetivo de ampliar as vendas e facilitar o contato com os clientes finais.

O cronograma de implementação do projeto prevê quatro fases. A primeira etapa será o cadastro do produtor e dos produtos. Na sequência, serão realizados treinamentos de inclusão digital. A Secretaria estima que serão necessários cerca de seis meses de preparação até que a plataforma esteja a pleno vapor.

Só então, começarão as compras coletivas, com ajustes de pedidos mínimos para facilitar os trâmites. “Será um Ifood da Agricultura Familiar”, brinca o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti.

“O consumidor visita uma feira, seja a Expointer ou qualquer outra, e leva um produto para casa. Quando é que ele vai encontrar novamente esse produto? Só no próximo ano, numa nova feira?”, explica. A ideia, de acordo com Covatti, é reverter esse cenário por meio de uma “ferramenta facilitadora”, que garantirá o acesso aos produtos ao longo do ano inteiro.

Para o secretário, a plataforma servirá como um estímulo à profissionalização dos pequenos produtores. “As tecnologias estão aqui e precisam ser usadas. Na medida em que eu estimular o uso de novas tecnologias, eu vou estimular a sucessão rural e aumentar a renda do agricultor”, completa.

Edição recorde no 27° Pavilhão da Agricultura

No lançamento, também foram apresentados os números do 27° Pavilhão da Agricultura Familiar da Expointer, que registrou um recorde. Em apenas três dias de evento, foram cerca de R$ 4 milhões em vendas no setor, o que representa um aumento de 38,93%.

Covatti destaca que os resultados refletem um cenário bastante positivo para a agricultura familiar. “Se você visitar os 557 estandes, vai ver uma participação efetiva da mulher, uma participação muito grande do jovem e da família”, afirma