Trensurb registra recorde de passageiros no primeiro fim de semana da Expointer 2025

A Expointer voltou a movimentar intensamente os trilhos da Trensurb. Entre sábado (30) e domingo (31), 40.761 pessoas embarcaram nos trens na Estação Esteio — um recorde em comparação aos anos anteriores, superando os totais de 2023 (33.746) e de 2024 (19.542), ano em que a viagem era complementada com ônibus gratuitos oferecidos pela empresa.



Já na segunda-feira (1º), o metrô registrou um feito expressivo: o transporte de mais de 100 mil passageiros em um único dia, dado que reforça o impacto da retomada da operação plena. O número de passageiros desta segunda, 103.332, foi o maior desde a enchente de 2024.

Os números reforçam o metrô como principal meio de transporte coletivo para o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante o evento. "O aumento no número de usuários demonstra a confiança da população no metrô e a relevância da Expointer como grande evento do nosso Estado. Continuaremos durante toda essa semana preparados para atender esse fluxo com segurança e eficiência", destacou o diretor-presidente Nazur Garcia.



Também neste fim de semana, o número de passageiros entre as estações Mercado e Novo Hamburgo triplicou. No período de tempo após a retomada da circulação integral dos trens, a Trensurb transportou em toda linha 141.277 passageiros. Para efeito de comparação, no fim de semana anterior – quando a circulação de trens ainda se dava apenas entre as estações Mathias Velho e Novo Hamburgo – foram contabilizados 42.540 embarques.



O crescimento representa um aumento de aproximadamente 232% no número de usuários. O diretor-presidente destaca que o resultado é fruto do esforço coletivo: "Essa retomada só foi possível graças ao avanço das obras na via férrea, que permitiram restabelecer a circulação dos trens nas 22 estações da Trensurb. Quero parabenizar toda a equipe da operação, que conduziu de forma exemplar esses primeiros dias da Expointer, garantindo rapidez, conforto e segurança a milhares de usuários", finalizou Nazur.

