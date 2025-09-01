Domingo supera movimento de sábado e atrai cerca de 140 mil pessoas à Expointer

sábado ter batido recorde de público, com 119.539 pessoas circulando no Parque de Exposições Assis Brasil mostra atraiu 139.401 visitantes no segundo dia do evento. Depois de, em Esteio, o domingo foi de ainda mais movimento. A organização informa que a

O acumulado do primeiro fim de semana somou 258.940 pessoas. Esse resultado é melhor que o do ano de maior visitação da história da Expointer, em 2023, quando o público chegou a 223.182 indivíduos entre sábado e domingo de estreia.

Pista central atrai diversas competições diariamente BRENO BAUER/JC

fim de semana, quando houve muito congestionamento e falta de vagas no estacionamento A segunda-feira começou com menos fluxo nos acessos e entre as ruas e corredores da Expointer, comparado ao

Um dos pontos altos da programação desta segunda-feira será o evento O Futuro da Terra, promovido pela Fapergs e pelo Jornal do Comércio. Uma série de coletivas de imprensa, inclusive sobre a safra do arroz, está programada também.