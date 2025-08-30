Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
Menu
CapaExpointerAbertura

Publicada em 30 de Agosto de 2025 às 12:15

Expositores, empreendedores e público demonstram otimismo no primeiro dia da Expointer

Abertura da 48ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio

Abertura da 48ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio

Dani Barcellos/JC
Compartilhe:
Maria Amélia Vargas
Maria Amélia Vargas Repórter
Pelos olhos das crianças da cidade, a oportunidade de ver de perto um pouco das peculiaridades do mundo rural. Para os produtores, o momento de expor os animais pelos quais trabalham dia a dia. Aos empreendedores, a chance de ampliar as oportunidades de negócios. Todo ano, esse é o clima da maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. Após um 2024 prejudicado pelas enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul, neste ano, o otimismo de todos está redobrado na 48ª edição da Expointer.   
Pelos olhos das crianças da cidade, a oportunidade de ver de perto um pouco das peculiaridades do mundo rural. Para os produtores, o momento de expor os animais pelos quais trabalham dia a dia. Aos empreendedores, a chance de ampliar as oportunidades de negócios. Todo ano, esse é o clima da maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. Após um 2024 prejudicado pelas enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul, neste ano, o otimismo de todos está redobrado na 48ª edição da Expointer.   
São Pedro já começou colaborando com um lindo dia de sol e temperatura agradável a todos que chegaram na manhã deste sábado (30), primeiro dia do evento, ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O único porém era o longo congestionamento na rodovia BR-116, causando a paralisação quilométrica de carros que tentavam chegar ao local. Nada que tirasse o brilho da agenda agrária mais aguardada do ano.
Abertura da 48ª Expointer contou com a presença do secretário estadual de Agricultura, Edivilson Brum | Dani Barcellos/JC
Abertura da 48ª Expointer contou com a presença do secretário estadual de Agricultura, Edivilson Brum Dani Barcellos/JC
Esse era o caso do pequeno Vitor, de um ano e seis meses, que passeava pelo pavilhão de animais de grande porte acompanhado dos pais. Os administradores Katiesca Kulpa, 42 anos, e Matheus Cassani, 32, fizeram questão de apresentar ao menino criado em Canoas um pouco da vida do campo. A mãe contou que costumava visitar a Expointer quando era criança e agora viu a oportunidade de mostrá-la ao filho. "Ele só tinha visto os animais nos livros, já que a gente mora na cidade, onde a realidade é outra. Logo na chegada ele ficou encantado com os tratores, ele tem vários de brinquedo mas nunca tinha visto um de verdade", comemora Katiesca.
O mesmo aconteceu com o Enrico, de 4 anos, levado pelo casal Mariana Rittmann, 38, e Diogo Guaragni, 30. No caso deles, o filho já conhecia a feira, mas para o pai tudo era novidade: "Estou achando muito legal, grande, imenso. Não tinha noção do tamanho, mas estou encantado com a variedade de animais, de máquinas, de tudo", admira-se Guaragni.
Preparativos para churrascadas começam cedo | Dani Barcellos/JC
Preparativos para churrascadas começam cedo Dani Barcellos/JC
Nos espaços comerciais, o sentimento também é de dias intensos de vendas. No espaço da Noxon do Brasil Saúde Animal, o coordenador da empresa no Rio Grande do Sul, Ramon Leote, lembra que esta é a 13ª participação deles no evento. "Trouxemos para cá nossa linha de medicamentos voltada ao bovino, e o gado vem numa ascendente. Então, a expectativa é de bons negócios, até pelo clima também, que é a nossa linha voltada ao verão".
O promotor de vendas da loja de cercas elétricas Zebu, Neco Borger, aposta nos lançamentos para fechar o período com faturamento superior a 2024. "A nossa nova linha de cercas elétricas pode ser controlada via controle remoto e via Wi-Fi. De qualquer parte do planeta hoje você pode ligar, desligar, pode fazer o mapeamento da sua propriedade e ver onde que possa ter um possível problema na sua cerca", detalha.
Próximo dali, o criador da raça simental fleckvieh, Édson Lazzarotto, de Jaquirana, preparava-se para mais uma jornada de negócios em Esteio. Apesar de alguns percalços, como o tarifaço dos Estados Unidos às carnes brasileiras, ele segue com boas perspectivas. "A gente tem que ter sempre a esperança de que cada vez será melhor, né? Esse é o momento de rever os clientes, os amigos, que isso aqui é uma festa, né? Em relação às tarifas, também acredito que as coisas melhorem, vamos passar para um futuro melhor", reafirma o produtor.

Notícias relacionadas