Parque Assis Brasil abre os portões para o início da 48ª Expointer

48º edição da Expointer. Todos os olhos e atenções do mundo do agro no Rio Grande do Sul estão voltados a partir da manhã deste sábado (30) para o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde, às 8h da manhã, teve início a

O ato simbólico de abertura ocorreu no Portão 2 e, junto com a abertura, houve um café de cambona e apresentação da Banda 0800 de Maratá, ao lado do palco das esferas.

O dia ensolarado colaborou para o início da feira e fez com que milhares de pessoas se deslocassem até Esteio para prestigiar o primeiro dia de atrações. Esse grande movimento gerou filas para a entrada nos portões do parque e também um longo congestionamento na rodovia BR-116 para prestigiar o primeiro dia de atrações. Esse grande movimento gerou filas para a entrada nos portões do parque e também um longo, onde os veículos ficaram por mais de uma hora parados nos recém inaugurados viadutos em frente à exposição.

FIlas nos portões de entrada marcaram a abertura da feira em Esteio Dani Barcellos/JC

A 48ª Expointer ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A visitação será das 8h às 20h e os ingressos podem ser adquiridos online ou na bilheteria da feira.