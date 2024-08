O que você precisa saber sobre a 47ª Expointer

NOVIDADES

Uma das novidades da feira neste ano, promovida de 24 de agosto a 1 de setembro, é a realização do Festival Sou do Sul, de 24 a 26 de agosto, às 21h, na pista coberta do Cavalo Crioulo. Serão espetáculos de cerca de 2h30min de duração, apresentando nomes da cultura gaúcha e um show nacional. O acesso ao festival é gratuito para os visitantes da Expointer, com limite de 10 mil pessoas em cada noite. Também haverá ingressos à venda para áreas especiais no site da Bilheteria Digital. O festival contará com apresentações de Luísa Sonza, das duplas Maiara & Maraísa e Fernando & Sorocaba, além de Luiza Barbosa, Elton Saldanha, Guri de Uruguaiana, Shana Müller, Renato Borghetti e mais de 30 artistas gaúchos.

Programação do Festival Sou do Sul

 Sábado (24/8) - Espetáculo Sou do Sul Luísa Sonza

 Domingo (25/8) - Espetáculo Sou do Sul Maiara & Maraísa

 Segunda-feira (26/8) - Espetáculo Sou do Sul Fernando & Sorocaba

 Quarta-feira (28/08) - Show Reconstruir com o grupo Os Serranos e Michel Teló

COMO CHEGAR DE TRANSPORTE PÚBLICO

Sem Trensurb, as alternativas de transporte para o Parque de Exposições Assis Brasil durante a Expointer foram discutidas pelo governo do Rio Grande do Sul desde o começo de julho. Uma linha de ônibus fará o deslocamento entre Porto Alegre e Esteio, custando R$ 15,00 aos usuários. A solução foi confirmada pela Secretaria da Agricultura e pela Metroplan.

A empresa Fátima assumiu a operação da concessão de Esteio e a oferta de ônibus será regulada conforme a demanda, com possibilidade de horários extras. O pagamento será em dinheiro ou cartão de crédito. Os itinerários e oferta de horários entram em operação a partir do dia 24 de agosto e seguem até 1º de setembro, pegando todos os dias de evento.

Em Porto Alegre, serão dois locais com partidas das 7h às 20h. O primeiro será na rodoviária da Capital, já o segundo na rua Cassiano Nascimento, na esquina com a avenida Siqueira Campos, localizada ao lado do prédio dos Correios.

Já no sentido Parque Assis Brasil/Porto Alegre, as partidas ocorrem das 8h até as 22h. Em dias de shows, haverá oferta de transporte até uma hora após o término dos eventos.

A chegada no parque será via BR-116 até o terminal de ônibus na rua Maurício Cardoso, na passarela da Estação Esteio da Trensurb, acessando a Expointer através da estação Esteio, via passarela de acesso. As viagens dos dois terminais têm previsão de 50 a 60 minutos de duração.