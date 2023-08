Futuro da Terra, uma parceria entre o Jornal do Comércio e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs),agronegócio e do meio ambiente. Quase três décadas depois da primeira edição, a premiação contempla cientistas e projetos em cinco categorias: Prêmio Especial, Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental e Startup do Agronegócio. O prêmio, uma parceria entre oe a chega a sua 27ª edição este ano com o objetivo de valorizar e fomentar o desenvolvimento e a ciência do Estado nas áreas doe do. Quase três décadas depois da primeira edição, a premiação contempla cientistas e projetos em cinco categorias: Prêmio Especial, Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental e Startup do Agronegócio.

Criado em 1997, o prêmio se baseia em critérios técnicos para a seleção dos agraciados. Para isso, conta com a participação do Comitê de Ciências Agrárias da Fapergs e de agentes do agronegócio. A seleção destaca cientistas, pesquisadores, agricultores, instituições e empresas que mais têm contribuído para o desenvolvimento do agronegócio e a preservação ambiental, através de práticas inovadoras e sustentáveis.

Para o diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, promover uma homenagem dessa magnitude junto à Fapergs é uma forma de incentivar os pesquisadores do agronegócio e colaborar com o desenvolvimento econômico do Estado. "O Futuro da Terra é um prêmio que dá visibilidade para os pesquisadores, são eles que trazem benefícios para o agronegócio, como o melhoramento genético de sementes, por exemplo, mas que nem sempre são vistos dentro da cadeia produtiva. É um prêmio muito importante que prestigia as pessoas que são fundamentais para a evolução e o melhoramento dos produtos agrícolas e da alimentação", explicou.

Durante todos esses anos em que o prêmio Futuro da Terra está em atividade, o diretor de operações também destaca que a distinção se adaptou aos novos tempos. "Temos categorias que contemplam a tecnologia no agro e também as startups, as conhecidas agro techs, um segmento que cresceu muito nos últimos anos", afirmou. Para ele, ainda é possível crescer muito no setor no Estado e as pesquisas ajudam no crescimento sustentável. "Para enfrentar adversidades climáticas ou para combater pragas com controle natural, nós precisamos da pesquisa", disse.

O diretor presidente da Fapergs, Odir Dellagostin, concordou que "a premiação ajuda a divulgar as boas práticas do agronegócio gaúcho para o Brasil e para o mundo. Isso é importante porque o agronegócio gaúcho é um dos mais importantes setores da economia do Estado, e representa uma grande oportunidade de desenvolvimento e geração de emprego", ponderou. Para ele, o prêmio também está em consonância com as novidades no setor. "Em 2019, o empreendedorismo deu origem a uma nova categoria: Startup do Agronegócio. Portanto, o prêmio vem evoluindo seguindo as tendências do agronegócio nacional e mundial", concluiu.

A entrega dos prêmios está prevista para o dia 28 de agosto, durante a Expointer. Nesta quarta-feira (16), o Jornal do Comércio publica em sua edição impressa o caderno Futuro da Terra, com matérias que trazem os principais.

Confira os critérios para cada prêmio abaixo

1.Prêmio Especial: É concedido a um pesquisador com reconhecidos méritos por sua contribuição para o avanço do conhecimento em alguma das áreas do agronegócio. É um prêmio pelo conjunto da obra. Deve ser inquestionável em sua atribuição. Apenas um pesquisador será agraciado.



2. Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas: Premia iniciativas que, mesmo estando situadas no campo agrícola, saem do lugar comum da produção. Esta categoria também premia projetos que tratam a produção ao longo de toda sua cadeia, com pesquisas para melhorar tanto a produção quanto seu manejo e beneficiamento. Na cadeia produtiva podem ser contemplados os agentes antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. Aqui são relevantes as alternativas agrícolas e a relação da cadeia produtiva. Poderão ser agraciados tanto pesquisadores como os empreendedores rurais que aplicam a tecnologia desenvolvida na pesquisa. A categoria poderá ter mais de um contemplado.



3. Inovação e Tecnologia Rural: São novos sistemas, técnicas ou equipamentos que contribuem para melhoria da produção e da produtividade rural. Nesta categoria poderão ser agraciados tanto pesquisadores, como os empreendedores tecnológicos e os produtores rurais que aplicam a tecnologia desenvolvida na pesquisa. A categoria poderá ter mais de um contemplado.



4. Preservação Ambiental: Premia projetos que se destacam por aliar produção e preservação. Pode incluir produção de animais, de vegetais e de minerais. Nesta categoria podem ser contemplados os agentes antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira que enfocam a preservação ambiental. A categoria poderá ter mais de um contemplado.



5. Startup do Agronegócio: Entende-se por startup empresa que está no início de suas atividades e que busca explorar atividades inovadoras no mercado. Nos últimos anos, houve um grande incremento no número de startups no agronegócio gaúcho. Nesta categoria serão premiadas jovens empresas que estejam trazendo ao agronegócio novos produtos ou serviços inovadores. A categoria poderá ter mais de um contemplado.