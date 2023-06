Jornal do Comércio e Fapergs lançam 27ª edição do Prêmio O Futuro da Terra

Jornal do Comércio e pela Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs). As indicações à distinção deste ano poderão ser realizadas até o dia 7 de julho.



Desde 1997, o reconhecimento



“O Futuro da Terra é uma iniciativa de extrema relevância, que busca reconhecer pesquisadores, produtores, empresas e instituições que tenham contribuído para o desenvolvimento tecnológico no Agro, para a sustentabilidade ambiental, a conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento socioeconômico sustentável. Ele se destaca como uma oportunidade de valorizar e premiar aqueles que se dedicam a encontrar soluções inovadoras para os desafios ambientais do nosso tempo”, destaca o presidente da Fapergs, Odir Dellagostin. A 27ª edição do Prêmio O Futuro da Terra, evento que é referência no reconhecimento a pesquisas e trabalhos que contribuem para aperfeiçoar o desempenho do agronegócio gaúcho, acaba de ser lançado peloe pela Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs). As indicações à distinção deste ano poderão ser realizadas até o dia 7 de julho.Desde 1997, o reconhecimento ocorre a nualmente, durante a Expointer , em cerimônia realizada no auditório da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A data prevista para a edição de 2023 é o dia 28 de agosto.“O Futuro da Terra é uma iniciativa de extrema relevância, que busca reconhecer pesquisadores, produtores, empresas e instituições que tenham contribuído para o desenvolvimento tecnológico no Agro, para a sustentabilidade ambiental, a conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento socioeconômico sustentável. Ele se destaca como uma oportunidade de valorizar e premiar aqueles que se dedicam a encontrar soluções inovadoras para os desafios ambientais do nosso tempo”, destaca o presidente da Fapergs, Odir Dellagostin.

LEIA MAIS: Prêmio O Futuro da Terra é entregue a pesquisadores na Expointer

Dellagostin revela que, neste ano, além da tradicional premiação das cinco categorias, será destacado o Programa Produtos Premium, iniciativa coordenada pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) que atribui selo de qualidade a alguns produtos do Agro gaúcho.



A seleção dos cientistas agraciados é feita com a participação do Comitê de Ciências Agrárias da Fapergs e de agentes do agronegócio. Os organizadores reforçam que premiados em anos anteriores não poderão concorrer na mesma categoria.

Confira as categorias contempladas neste ano