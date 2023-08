Expointer terá animais de 89 raças no parque Assis Brasil

A Expointer 2023, que ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, terá 3.480 animais de 89 raças de diferentes espécies. Os ovinos são a maioria, com 980 animais de 15 raças, um aumento de 9,87% em relação a 2022, quando a feira teve 892 animais inscritos. As informações são da assessoria de imprensa da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

"Muitas raças têm destaque nesta feira: o Texel e o Texel Colorido em primeiro lugar, com maior número de animais, mas tem também o Dorper e White Dorper, que aumentou sua participação neste ano e a Romney Marsh", destaca o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), Edemundo Gressler. Ele afirma que estes números retratam o bom momento das exposições deste ano de 2023.



Cássio Miolo, da cabana Fortaleza do Herval, de Candiota, participa da feira desde 2001. Neste ano, levará 12 animais da raça Texel. "Tudo indica que será uma feira maravilhosa em negócios, e o Texel hoje é a vitrine da ovinocultura", avalia Cássio. Entre os ovinos, a raça Texel e Texel Colorida está em maior número, com 235 e 110 animais inscritos, respectivamente, neste ano.



Outras raças que são destaque na feira, com aumento significativo na participação são a Dorper e a White Dorper. A Dorper teve um aumento de 123,68%, passando de 38 animais em 2022 para 85 nesta feira. E a White Dorper aumentou ainda mais, 500%, passando de um inscrito no ano passado para seis animais neste ano.



"Acreditamos que este aumento na participação ocorreu porque organizamos junto com a Associação Brasileira de Criadores de Dorper e White Dorper uma etapa ranqueada do julgamento, o que atraiu criadores do Paraná, que estão vindo participar da feira em Esteio", avalia o criador Marco Aurélio Sanchotene, da Dorper Obelisco de Dom Pedrito.

Para a Expointer deste ano, estão inscritos quatro animais. "O Dorper tem crescido no Rio Grande do Sul em função da produção de carne, o pessoal está buscando uma melhor qualidade de carcaça, um melhor rendimento de carcaça", afirma Sanchotene.



A única nova raça ovina presente na feira é a Merino Australiano Naturalmente Colorido, com um exemplar de um criador de Glorinha. Esta raça se destaca na produção de lã fina, com qualidade, sedosidade e suavidade.



O presidente da Arco destaca que a participação na Expointer é sempre um momento de mostrar o que a ovinocultura tem de melhor. "Vamos mostrar o que o criador vem fazendo, a qualidade dos seus animais, os investimentos em genética, e também o trabalho desenvolvido pelas associações, que representam a força do coletivo".



Os equídeos vêm logo depois, com 819 animais inscritos, de 11 raças, registrando um aumento de 1,24%. A maior representação é dos cavalos crioulos, com crescimento de 23%, passando de 391 em 2022 para 431 neste ano.



"Teremos em torno de 700 animais dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, entre a morfologia, o 42º Freio de Ouro, a 2ª Supercopa Freio do Proprietário e a 1ª Supercopa Paleteadas, além dos leilões", destaca Eduardo Azevedo, executivo técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo (ABCCC).



Segundo ele, foram feitas muitas melhorias no parque, como a pista coberta, o aumento do pavilhão com mais 100 cocheiras para o Freio de Ouro e novos banheiros no camping. "Nós estamos fazendo de tudo para receber da melhor forma os nossos expositores e associados. E a nossa expectativa é de uma grande Expointer".



Uma nova raça volta ao Parque depois de 34 anos. É o jumento Pêga, com 10 animais inscritos. Os maiores criadores desta raça estão concentrados em São Paulo e Minas Gerais.



Em terceiro lugar no ranking de partcipação na mostra estão os bovinos de corte, com 15 raças e 617 animais, 38 animais a menos do que em 2022. A raça com maior participação é a Braford, que conta com 94 animais, um a mais do que em 2022.