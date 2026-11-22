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Publicada em 22 de Novembro de 2026 às 12:19
Argentinos venceram por 2 a 0Agência Brasil
Neste sábado (21), em Barranquilla, na Colômbia, o Boca Juniors dominou a final da Copa Sul-Americana 2026 e venceu o Atlético-MG por 2 a 0. Os gols foram marcados por Ascacíbar e Merentiel.
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