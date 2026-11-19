Faltando três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Inter seguem na luta para escapar do rebaixamento
e garantir uma vaga na elite do Campeonato Brasileiro em 2027. Entre oscilações na tabela e cálculos para ultrapassar os adversários diretos, os dois clubes gaúchos enfrentam uma reta final decisiva para o futuro da próxima temporada.
Diante desse cenário, está a preocupação com a continuidade dos investimentos no futebol feminino
, tanto na categoria profissional quanto nas divisões de base. Com a redução de receitas que acompanha o rebaixamento, os clubes precisam reorganizar seus orçamentos, estabelecendo novas prioridades. O impacto não seria necessariamente o encerramento das atividades, mas a possibilidade de redução dos recursos destinados à modalidade.
Atualmente, Grêmio e Inter somam juntos cerca de R$ 1,8 bilhão em dívidas, conforme dados divulgados pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf)
. O levantamento reúne informações sobre a situação financeira dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, considerando compromissos com jogadores, funcionários, outras agremiações e credores. Entre os dois representantes gaúchos, o Inter apresenta o maior endividamento, com R$ 1,05 bilhão
, ocupando a sexta posição no ranking nacional. Já o Grêmio aparece em 12º lugar, com R$ 811 milhões em obrigações financeiras.