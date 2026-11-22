Max Verstappen venceu o GP de Las Vegas de Fórmula 1 após uma corrida marcada por ultrapassagens e disputas intensas até a última volta. O holandês enfrentou a pressão de George Russell, Lando Norris e Andrea Kimi Antonelli para garantir a vitória. O pódio foi completado pelos pilotos da McLaren, com Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro, que largou na 17ª posição.

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A prova nas ruas da cidade americana teve constantes mudanças na classificação, favorecidas pelo efeito do vácuo nas longas retas e pelas estratégias de gerenciamento de bateria. Os cinco primeiros colocados terminaram separados por menos de três segundos. Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou em 12º, enquanto Rafael Câmara, da Haas, terminou na 16ª posição.

A disputa pela vitória se intensificou nas voltas finais. Russell foi o principal adversário de Verstappen, mas perdeu posições a duas voltas do fim, quando tentou atacar Antonelli e passou reto em uma curva. O italiano também não conseguiu sustentar a posição e foi ultrapassado pelas duas McLaren na última volta, terminando em quarto.

A corrida teve um safety car na 19ª volta, após um toque entre Sergio Perez e Rafael Câmara. O mexicano tentou recuperar a posição depois de ser ultrapassado pelo brasileiro, mas os dois se chocaram. O carro de Perez ficou parado na pista, enquanto Câmara perdeu tempo para retornar à prova e caiu para as últimas posições.

A entrada do carro de segurança levou os pilotos aos boxes e prejudicou Lewis Hamilton, que precisou cumprir uma punição por um incidente anterior com Norris. O britânico esperou uma volta a mais para fazer sua parada e caiu para 14º. Na relargada, Bortoleto chegou a ocupar a oitava posição, beneficiado pela estratégia da Audi, mas perdeu rendimento e foi ultrapassado por outros competidores.

Nas voltas seguintes, o brasileiro também perdeu posições para Nico Hulkenberg e Oliver Bearman, enquanto Câmara conseguiu se recuperar parcialmente após o incidente. Na frente, Verstappen e Russell alternaram posições com Norris e Antonelli na disputa pela liderança. O britânico da Mercedes perdeu terreno após uma tentativa frustrada de ultrapassagem, e as McLaren superaram Antonelli na última volta. Verstappen, assim, confirmou a vitória em Las Vegas.

PRÓXIMA PARADA DA FÓRMULA 1

A temporada da Fórmula 1 segue no próximo fim de semana, com o GP do Qatar, em Doha. A etapa será a penúltima do calendário de 2026. O campeonato será encerrado em 6 de dezembro, com a disputa do GP de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

VEJA O GRID FINAL DO GP DE LAS VEGAS DE FÓRMULA 1

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1h27min39s624

2. Lando Norris (ING/McLaren), a 0s639

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 1s529

4. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 2s574

5. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 2s927

6. Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 7s955

7. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 12s795

8. Carlos Sainz (ESP/Williams), a 12s938

9. George Russell (ING/Mercedes), a 13s192

10. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 17s554

11. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), a 22s720

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a 28s602

13. Oliver Bearman (FRA/Haas), a 28s843

14. Liam Lawson (Racing Bulls), a 36s588

15. Isack Hadjar (Red Bull), a 46s488* (punido em 10 segundos)

16. Rafael Câmara (NZL/Haas), a 47s814

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 68s353

18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a 71s673

19 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1 volta

Abandonaram: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Sergio Pérez (Cadillac) e Alexander Albon (Williams)