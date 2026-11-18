Gianni Infantino já tem um concorrente ao posto de dirigente máximo da Fifa. Kohzo Tashima, de 68 anos, e presidente honorário da Associação de Futebol Japonês (JFA), revelou, nesta quarta-feira, ter apresentado a sua candidatura à presidência da entidade que comanda o futebol no mundo.

A Federação Japonesa confirmou ter enviado, dentro do prazo estabelecido, uma carta de recomendação da candidatura de Tashima, que será o primeiro dirigente japonês a disputar o cargo. O limite para a inscrição expirou à meia-noite desta quarta-feira.

Para se credenciar a essas eleições e desafiar o atual mandatário, ele contou com o apoio de cinco federações nacionais e se juntou a outros nomes que pretendem trabalhar na reconstrução da Fifa. Ele defende a aplicação dos valores ligados à cultura esportiva japonesa.

"Vamos mostrar ao mundo inteiro a importância do fair play, do respeito e da integridade, valores fundamentais que estão no próprio cerne do futebol e do esporte em geral", disse o dirigente por meio de um comunicado da federação japonesa.

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"Com um forte senso de missão e uma determinação inabalável, aceito este desafio para que a Fifa possa se tornar uma organização mais saudável e fiável, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento do futebol à escala global", completou.

Tentando mais uma reeleição, Infantino trabalha para emplacar o seu quarto mandato à frente da entidade, mas vem sendo alvo de fogo cruzado por causa do seu plano de tentar vender parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo a investidores privados.

Além de Tashima, outros candidatos concorrem ao posto máximo da Fifa como Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, e o ex-capitão da seleção da Suíça, Ramon Vega.

A votação que vai definir o próximo presidente está agendada para o dia 18 de março, em Rabat, no Marrocos, quando será realizado o 77º Congresso da Fifa.