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CapaEsportesCopa Do Mundo Feminina

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 11:40

Fifa divulga regras do sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027

Brasil e os sete primeiros países do ranking da Fifa serão cabeças de chave da competição

Brasil e os sete primeiros países do ranking da Fifa serão cabeças de chave da competição

FIFA/Divulgação/JC
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Agências
A Fifa divulgou, nesta quarta-feira (11), as regras do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O evento acontecerá no dia 11 de dezembro, às 13h30min (de Brasília), no Rio de Janeiro. O sorteio da repescagem será realizado um dia antes.
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