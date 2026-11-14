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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 10:09

Brasil leva gol no fim, explode contra a arbitragem e perde amistoso para o Japão

Raphinha foi expulso por reclamação na partida que terminou com derrota do Brasil

Raphinha foi expulso por reclamação na partida que terminou com derrota do Brasil

Roslan Rahman/AFP/JC
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Agências
Um gol nos acréscimos definiu a vitória por 3 a 2 do Japão sobre o Brasil, neste sábado (14), em amistoso realizado no Estádio Nacional de Singapura. Foi um jogo tenso, de muitas queixas com o árbitro Jansen Foo Chuan Hui, de Singapura, sobretudo pelo lance que estabeleceu o placar. Por reclamação, Raphinha e o técnico Carlo Ancelotti foram expulsos.
Foi o segundo triunfo da formação japonesa sobre a brasileira na história - a primeira havia sido registrada no ano passado, outro 3 a 2. A equipe nipônica abriu dois gols de vantagem em pouco mais de 20 minutos, em falhas defensivas, com gols de Kubo e Nakamura. Vinicius Junior marcou duas vezes, uma em cada etapa, em bons chutes de fora da área.
No fim, porém, já aos 46 minutos do segundo tempo, João Gomes tentou sair jogando e acabou sendo desarmado por Minamino - na visão dos brasileiros, com falta. Na sequência do lance, Ogawa tentou a finalização na entrada da área. A sobra ficou com Sakamoto, que superou Morisco e matou o jogo.

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