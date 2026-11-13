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CapaEsportesCopa Do Mundo

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 17:05

Arábia Saudita conclui obras do primeiro estádio da Copa de 2034

Copa do Mundo 2034 terá Arábia Saudita como sede única

Copa do Mundo 2034 terá Arábia Saudita como sede única

Cristino Martins/Agência Pará/JC
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Agências
O primeiro estádio da Copa do Mundo de 2034 teve suas obras concluídas. Em Khobar, no norte da Arábia Saudita, o Aramco Stadium agora está apto para receber jogos de futebol, com oito anos de antecedência ao início do torneio. A arena será inaugurada ainda em 2026 de forma oficial.

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