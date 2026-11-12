Brasileira conquista o ouro no boxe nos Jogos Olímpicos da Juventude

Sara Campos conquistou a medalha de ouro no boxe, categoria -57kg, nos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar-2026. Esta foi a sexta medalha da delegação brasileira no evento. "Foi uma felicidade única, pelo meu desempenho, pelas minhas lutas, pela experiência. Só eu sei o quanto eu treinei, o quanto eu me dediquei para viver esse momento. É uma sensação maravilhosa quando a gente sobe no lugar mais alto do pódio" Sara, ao site do Comitê Olímpico do Brasil (COB).
Sara Campos bateu Aknur Tursyngali, do Cazaquistão, na luta pelo topo do pódio. A brasileira venceu em decisão dividida, com o placar de 4 a 1. Dois juízes deram vitória de Sara por 30 a 27, outros dois outorgaram a vitória por 29 a 28 e apenas um deu vantagem para Aknur por 29 a 28.
O ouro de Sara é a primeira medalha feminina do boxe brasileiro nos Jogos Olímpicos da Juventude. David Lourenço foi ouro nos 69kg em Singapura-2010, enquanto Keno Marley conquistou o ouro nos 75kg e Luiz Gabriel Oliveira, o 'Bolinha', foi bronze nos 52kg na edição de Buenos Aires-2018.
Eu estou assimilando ainda porque é uma felicidade imensa, ser a única mulher a estar conquistando uma medalha, e não só uma medalha, mas o lugar mais alto do pódio. Foram diversos sentimentos. É felicidade, gratidão, tudo ao mesmo tempo. Quando eu tava cantando o hino, eu pensei, 'pô, que patamar estou, representando a minha nação e meu estado, o Rio Grande do Sul Sara, ao site do COB.
O Brasil tem seis medalhas em Dakar-2026. Antes de Sara, Clarisse Vallim foi ouro no judô, categoria -78kg, e Pyetro Souza no arremesso de peso. Duda Ribeiro foi prata no skate street, enquanto Ana Júlia Amaral foi prata nos 200m borboleta e bronze nos 100m borboleta.