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CapaEsportesFutebol Feminino

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 08:45

Inter vira sobre Flamengo na final da Copa do Brasil Feminina

Internacional abriu vantagem na disputa pelo título inédito da Copa do Brasil Feminina

Internacional abriu vantagem na disputa pelo título inédito da Copa do Brasil Feminina

Sport Club Internacional/Divulgação/JC
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Agências
O Internacional saiu atrás no placar, reagiu no segundo tempo e venceu o Flamengo por 3 a 1, nesta quarta-feira (11), no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil Feminina.
Os gols da equipe gaúcha foram marcados por Valéria Cantuário, Débora e Sole Jaimes, todos na segunda etapa, enquanto Letícia Oliveira abriu o placar para as rubro-negras ainda no início do primeiro tempo. O Flamengo chegou a controlar boa parte da etapa inicial, mas não conseguiu sustentar a vantagem diante da reação colorada após o intervalo.

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