United faz 2 nos acréscimos, arranca empate com Aston Villa, mas entra na zona de rebaixamento

Em um jogo maluco, o Manchester United marcou duas vezes nos acréscimos para arrancar o empate em 4 a 4 com o Aston Villa neste domingo no Old Trafford, mas a reação não foi suficiente para evitar que o maior vencedor da era Premier League entrasse na zona de rebaixamento. O United tem 8 pontos após dez rodadas e está na 18ª colocação. O Sunderland tem a mesma pontuação, mas está atrás pelos critérios de desempate.

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O time de Manchester iniciou a rodada na 17ª posição, a primeira fora da faixa de descenso, e foi para a partida deste domingo com o moral elevado pela virada histórica (3 a 2, após estar perdendo por 2 a 0) sobre a Roma pela Champions League, mas levou uma pancada logo no início. Com apenas quatro minutos, os visitantes já venciam por 2 a 0. O brasileiro Alysson abriu o placar a 1 minuto, e o senegalês Nico Jackson ampliou aos 4.

O United conseguiu reagir ainda na primeira etapa. O brasileiro Matheus Cunha sofreu um pênalti de Kamara, e o Bruno Fernandes cobrou para fazer o primeiro do Manchester aos 16. O jogo sofreu uma guinada, e os mandantes começaram a pressionar o gol de Zion Suzuki e conseguiram o empate com Tielemans, aos 43 minutos.

O roteiro do segundo tempo foi muito parecido com o do primeiro e com oito minutos de disputa o Aston Villa já havia marcado duas vezes, com McGinn cobrando pênalti aos 3, e Gorezka aos 8. Abatido, o Manchester United não demonstrava sinais de reação e, antes mesmo do final, parte da torcida deixou o estádio.

No entanto, aos 47, Zirkzee completou cruzamento de Patrick Dorgu e diminuiu. O empate veio aos 51, após cobrança de escanteio. Zion Suzuki saiu do gol, mas não interceptou a bola. Dorgu aproveitou e empurrou para as redes. O Aston Villa reclamou de falta em seu goleiro, mas o empate estava selado.

O técnico Michael Carrick, que tem o emprego sob risco, recebeu o apoio dos torcedores do Manchester United nas arquibancadas do Old Trafford após o empate e, se permanecer no cargo, terá o tempo proporcionado pela Data Fifa para treinar o time para tentar sair da atual situação.