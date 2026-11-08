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CapaEsportesFórmula 1

Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 16:39

Norris vence em Interlagos e Verstappen escala até o pódio

Verstappen brilha ao escalar do 21º ao 2º em corrida marcada por derrapagens

Verstappen brilha ao escalar do 21º ao 2º em corrida marcada por derrapagens

SCHINCARIOL/AFP/JC
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Agências
Nos últimos três anos, Interlagos tem sido cenário de afirmação para Lando Norris e de recuperação para Max Verstappen. Com competência e um pouco de sorte, o inglês conquistou a pole position em 2024, 2025 e 2026. Neste domingo (8), confirmou o bom desempenho na classificação e venceu o GP de São Paulo pela segunda vez consecutiva.
No segundo lugar do pódio, Verstappen mostrou mais uma vez sua capacidade de superar adversidades. O holandês largou da 21ª posição após cumprir punições por modificar seu carro e terminou a prova em segundo, repetindo as escaladas que protagonizou nas duas edições anteriores.
Os dois pilotos demonstraram mais uma vez habilidade para lidar com as condições adversas de Interlagos, em um fim de semana marcado pela instabilidade do tempo e pela pista molhada. Desde o fim do treino classificatório, no sábado (7), havia a expectativa de que a corrida seria disputada sob forte chuva. Diante das previsões e da garoa que persistiu desde as primeiras horas da manhã deste domingo, todas as equipes optaram por largar com pneus de chuva. A precipitação mais intensa, porém, só chegou na 60ª volta.

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