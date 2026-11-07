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Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 12:27

Fórmula 1 renova contrato do GP de São Paulo até 2035

Neste domingo (8), a capital paulista recebe mais uma etapa do circuito

Neste domingo (8), a capital paulista recebe mais uma etapa do circuito

NELSON ALMEIDA
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Agências
A Fórmula 1 anunciou neste sábado (7) a renovação do contrato para a realização do GP de São Paulo até 2035. O acordo anterior, assinado em 2023, garantia a permanência da categoria no Autódromo de Interlagos até 2030.
O anúncio contou com a presença de Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, Alan Adler, CEO do GP de São Paulo, e Ricardo Nunes (MDB), prefeito da capital paulista.

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