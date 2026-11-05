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CapaEsportesFórmula 1

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 20:43

Fórmula 1 chega a Interlagos com dois brasileiros no grid após 10 anos

Interlagos recebe o mais jovem campeão da F-1 neste fim de semana

Interlagos recebe o mais jovem campeão da F-1 neste fim de semana

NELSON ALMEIDA/AFP/JC
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Guilherme Negruni
A Fórmula 1 desembarca no Brasil neste final de semana para a disputa do Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. O evento traz à pista o mais jovem campeão da história da categoria, o italiano Kimi Antonelli.

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