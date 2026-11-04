Grêmio perde por 3 a 1 para o Flamengo e estaciona na zona de rebaixamento do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (4), o Grêmio foi derrotado pelo Flamengo, no Maracanã. Sem Weverton e Carlos Vinícius, o poderio do Imortal, que já era inferior ao dos cariocas, ficou praticamente inofensivo. Com a derrota, o Grêmio estaciona na zona de rebaixamento. Sem pontuar, o Tricolor pode terminar a rodada em 18º colocado, caso o Corinthians vença o São Paulo. O time de Renato Portaluppi, não foi ao Rio de Janeiro buscar pontos, tentou sobreviver. Porém, o 0 não durou muito tempo no lado do Flamengo.









Aos 19 minutos, Samuel Lino recebeu um passe do Arrascaeta, no espaço vazio. Chutou à queima-roupa do Gabriel Grando que fez difícil defesa, porém no rebote, o atacante Rubro-Negro acertou um chute no canto, que passou entre as pernas do defensor Tricolor. Assim, antes da metade da primeira etapa o Flamengo já ganhava do time do Renato Portaluppi.





Após uma jogada plástica de Carrascal, que tirou dois defensores com um toque só, serviu o centroavante Pedro. O Flamenguista, sem olhar para o goleiro, chutou firme para o fundo do gol. Gabriel Grando que havia defendido o primeiro chute, desta vez viu a bola passar entre as pernas. Aos 30 minutos, o placar já era 2 a 0.





O Tricolor não conseguia encontrar soluções para sair da pressão carioca. Já nos acréscimos, após um cruzamento longo de Arrascaeta para Samuel Lino, o atacante chutou, e Gabriel Grando defendeu. No rebote, Pedro estava no segundo poste, para empurrar para o fundo do gol, sem nenhuma chance para o guarda-redes do Imortal. Com o Grêmio nas cordas, o árbitro apitou pela última vez no primeiro tempo.





Na volta do intervalo, os mandantes retornaram em ritmo de treino. Sem entrar em divididas perigosas, e trabalhando a bola sem pressa. Após uma cobrança de falta, Amuzu acertou um chute de rara felicidade. Uma cobrança colocada, que passou entre a mão do Rossi e o travessão. Contando com Amuzu, o Grêmio tirou o zero do seu lado do placar.

Aos 31 minutos, Pedro encontrou um passe nas costas da defesa do Tricolor. Samuel Lino recebeu o passe, ajeitou o corpo, e cara à cara, desperdiçou a chance de ampliar o placar. O Flamengo que voltou com ritmo de treino, já deixou de trotar e subiu os RPMs. Em um final de jogo morno, o árbitro apitou pela última vez.

(3) Flamengo: Agustín Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Emerson Royal); Jorginho, Erick Pulgar, Arrascaeta (Bruno Henrique); Carrascal (Luís Araújo), Samuel Lino (Freitas), Pedro (Saúl). Técnico: Leo Jardim.

(1) Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha (João Pedro), Gustavo Martins, Kannemann (Krovinovi?), Pedro Gabriel (Enamorado); Caio Paulista, Dodi, Noriega, Villasanti, Tetê (Amuzu), Braithwaite (Matheus Nascimento). Técnico: Renato Portaluppi.