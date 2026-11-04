Inter marca de pênalti no fim, bate o Coritiba e dorme fora do Z-4 do Brasileirão

O Inter deixou de momento a zona de rebaixamento do Brasileirão. Com gol de pênalti nos acréscimos, conquistou um grande alívio, ao vencer o Coritiba por 1 a 0, nesta terça-feira (3), no Beira Rio, e agora seca os concorrentes na sequência da 34ª rodada.
O time de Eduardo Baptista não fez um bom jogo e sentiu bastante a falta do meia Alan Patrick, fora por uma lesão muscular. Desorganizado ofensivamente, pouco produziu, mas nos acréscimos, Rodrigo Moledo cometeu pênalti infantil em Juninho. O centroavante Alerrandro converteu a cobrança. O atacante não marcava um gol desde o dia 16 de maio, na vitória sobre o Vasco, por 4 a 1.
O resultado fez o Inter chegar a 38 pontos, empurrando o Grêmio para a zona de rebaixamento, mas o rival ainda atua na rodada, assim como o Corinthians. Já o Coritiba, apesar da derrota, segue em posição confortável na tabela, com 42 pontos e longe da briga contra a degola.
Os times param agora para a Data-Fifa e só retornam a campo daqui a duas semanas. Na quarta-feira (18), o Coritiba recebe o Santos, às 19h30, retornando ao estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Já o Inter atua na quinta-feira (19), em duelo direto contra o Vasco, no estádio São Januário, no estado do Rio de Janeiro.
O duelo começou morno, com muita disputa de bola no meio de campo e poucas aparições nos ataques. O Inter sentiu a falta do seu principal articulador, Alan Patrick, sofrendo para chegar com qualidade na frente e as tentativas de bolas longas para Carbonero foram pouco produtivas. Do outro lado, o Coritiba focou em se defender e explorar os contra-ataques, porém faltou tranquilidade para concluir as oportunidades que apareceram.
Quando conseguiu encaixar o contragolpe, Breno Lopes até chegou a balançar as redes, mas o atacante estava em posição irregular e o gol foi anulado. O lance até animou os times, que viram que era possível arriscar a gol. Na reta final, o Inter apostou na bola área. Matheus Bahia cabeceou e Pedro Morisco fez boa defesa para manter o duelo empatado nos primeiros 45 minutos.
O Inter voltou mais agressivo do intervalo. Encurralando o adversário no campo de defesa, passou a arriscar mais à gol, porém sem muita pontaria. Já o Coritiba retornou em rotação baixa, sentindo bastante a parte física, se desorganizou defensivamente e praticamente se livrou da bola, sem conseguir controlar a pressão gaúcha, como havia feito no primeiro tempo.
Com o passar do tempo, os erros no campo ofensivo tiravam a paciência da torcida. As seguidas tentativas de lançamentos, consagravam a defesa paranaense, que vencia praticamente todos os duelos. Dos poucos que perdeu, Pedro Morisco defendeu com segurança. Na reta final, o Inter ensaiou uma blitz, até que Rodrigo Moledo ergueu o pé demais e cometeu pênalti infantil em cima de Juninho. Alerrandro converteu a cobrança para manter viva a esperança de permanência gaúcha.
(1) Inter - Kauan Jesus; Bruno Gomes (Ronaldo), Mercado e Juninho; Aguirre (Calebe), Villagra, Thiago Maia (Bruno Henrique) e Matheus Bahia (Bernabei); Vitinho, Alerrandro e Carbonero (João Bezerra). Técnico: Eduardo Baptista.
(0) Coritiba - Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy (Rodrigo Moledo) e Bruno Melo; Thiago Santos (Richard), Sebastián Gómez e Nícolas Fonseca (Vini Paulista); Breno Lopes (Lavega), Josué e Pedro Rocha (Bustos). Técnico: Guilherme Bossle (interino).