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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 19:38

Grêmio visita o Flamengo tentando se manter fora do Z-4

Portaluppi terá os desfalques de Weverton e Carlos Vinícius

Portaluppi terá os desfalques de Weverton e Carlos Vinícius

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
O Grêmio chega embalado para o duelo contra o Flamengo após vencer três partidas consecutivas (Athletico-PR, Coritiba e Atlético-MG). A equipe gaúcha entra em campo no Maracanã nesta quarta-feira (4), às 19h30min, em confronto que pode mantê-la fora da zona de rebaixamento. Para garantir a permanência fora do Z-4 sem depender de resultados paralelos, o time comandado por Renato Portaluppi precisa vencer a equipe carioca na Cidade Maravilhosa.

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