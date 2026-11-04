Real vira no final e arranca vitória sobre AEK Athenas no fim pela Champions

Em um jogo cheio de reviravoltas e com muitas chances desperdiçadas, o Real Madrid fez valer a sua tradição na Champions League e arrancou uma vitória dramática fora de casa nesta quarta-feira (4), sobre o AEK Athenas, pelo placar de 3 a 2. Valverde, com um belo chute praticamente no último lance, fez o gol que determinou o triunfo.

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O time da casa esteve à frente do marcador por duas vezes, mas o gigante espanhol conseguiu reagir, buscou a igualdade, e sacramentou mais uma virada sensacional no principal torneio de clubes da Europa. Assim, a equipe merengue assegurou os 100% de aproveitamento e 12 pontos contabilizados em quatro rodadas. Já o conjunto grego segue com três pontos nas últimas colocações

Tendo a torcida como grande trunfo para poder enfrentar o Real Madrid, os anfitriões apostaram em um jogo franco no início da partida e balançaram a rede com pouco mais de dez minutos. Koita fez bela jogada individual, driblou Cucurella pela direita e chutou forte para superar o goleiro Courtois e fazer 1 a 0.

O clube merengue, que por pouco não levou o segundo logo depois, só passou a ditar o ritmo do confronto a partir da metade da primeira etapa. Livre na área, Vini Jr tocou no contrapé do goleiro, mas Brignoli salvou com os pés. Logo depois, foi a vez de Bellingham estufar a rede, mas o lance acabou invalidado por impedimento.

O volume de jogo da equipe de José Mourinho cresceu e, com isso, o AEK Athenas recuou. A estratégia chamou o Real para o campo de ataque. Assim, o empate foi questão de tempo. Com um toque de letra após cruzamento de Cucurella, Bellingham marcou um golaço e decretou o empate aos 31 do primeiro tempo.

A volta do intervalo apresentou um Real Madrid mais objetivo. Aos dez minutos, com o goleiro batido no lance, Cucurella bateu rasteiro, mas o zagueiro Moukoudi se esticou e conseguiu evitar o segundo gol dos visitantes. Aos poucos, o conjunto grego encaixou a marcação e equilibrou o confronto freando o ímpeto do rival.

Com o contra-ataque à disposição, o improvável aconteceu e o AEK marcou seu segundo gol. Koita fez grande jogada pela esquerda invadiu a área e tocou na medida para Pilo entrar e chutar rasteiro: 2 a 1 aos 30. O time da casa, porém, mal teve tempo de comemorar. Dumfries penetrou pela direita, chutou rasteiro, e Mbappé empatou logo na sequência.

Mourinho lançou mão de Endrick e o Real foi para a pressão. A recompensa veio nos instantes finais. Valverde acertou um belo chute, superou o goleiro Brignoli e sacramentou mais um resultado positivo na Champions com o 3 a 2.