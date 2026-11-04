Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesLiga Dos Campeões

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 17:36

Real vira no final e arranca vitória sobre AEK Athenas no fim pela Champions

Real Madrid vence AEK com gol decisivo de Valverde nos últimos minutos

Real Madrid vence AEK com gol decisivo de Valverde nos últimos minutos

ANGELOS/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Em um jogo cheio de reviravoltas e com muitas chances desperdiçadas, o Real Madrid fez valer a sua tradição na Champions League e arrancou uma vitória dramática fora de casa nesta quarta-feira (4), sobre o AEK Athenas, pelo placar de 3 a 2. Valverde, com um belo chute praticamente no último lance, fez o gol que determinou o triunfo.
O time da casa esteve à frente do marcador por duas vezes, mas o gigante espanhol conseguiu reagir, buscou a igualdade, e sacramentou mais uma virada sensacional no principal torneio de clubes da Europa. Assim, a equipe merengue assegurou os 100% de aproveitamento e 12 pontos contabilizados em quatro rodadas. Já o conjunto grego segue com três pontos nas últimas colocações
Tendo a torcida como grande trunfo para poder enfrentar o Real Madrid, os anfitriões apostaram em um jogo franco no início da partida e balançaram a rede com pouco mais de dez minutos. Koita fez bela jogada individual, driblou Cucurella pela direita e chutou forte para superar o goleiro Courtois e fazer 1 a 0.
O clube merengue, que por pouco não levou o segundo logo depois, só passou a ditar o ritmo do confronto a partir da metade da primeira etapa. Livre na área, Vini Jr tocou no contrapé do goleiro, mas Brignoli salvou com os pés. Logo depois, foi a vez de Bellingham estufar a rede, mas o lance acabou invalidado por impedimento.
O volume de jogo da equipe de José Mourinho cresceu e, com isso, o AEK Athenas recuou. A estratégia chamou o Real para o campo de ataque. Assim, o empate foi questão de tempo. Com um toque de letra após cruzamento de Cucurella, Bellingham marcou um golaço e decretou o empate aos 31 do primeiro tempo.
A volta do intervalo apresentou um Real Madrid mais objetivo. Aos dez minutos, com o goleiro batido no lance, Cucurella bateu rasteiro, mas o zagueiro Moukoudi se esticou e conseguiu evitar o segundo gol dos visitantes. Aos poucos, o conjunto grego encaixou a marcação e equilibrou o confronto freando o ímpeto do rival.
Com o contra-ataque à disposição, o improvável aconteceu e o AEK marcou seu segundo gol. Koita fez grande jogada pela esquerda invadiu a área e tocou na medida para Pilo entrar e chutar rasteiro: 2 a 1 aos 30. O time da casa, porém, mal teve tempo de comemorar. Dumfries penetrou pela direita, chutou rasteiro, e Mbappé empatou logo na sequência.
Mourinho lançou mão de Endrick e o Real foi para a pressão. A recompensa veio nos instantes finais. Valverde acertou um belo chute, superou o goleiro Brignoli e sacramentou mais um resultado positivo na Champions com o 3 a 2.

Notícias relacionadas