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CapaEsportesBeach Tennis

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 11:58

Gaúcho vence etapa mundial de beach tennis em Viamão

Fabrício Neis e o paulista Davi Ballerini superaram os atuais líderes do ranking

Fabrício Neis e o paulista Davi Ballerini superaram os atuais líderes do ranking

Fabrício Neis/Arquivo Pessoal/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
Sob os gritos de “ah, eu sou gaúcho”, o Rio Grande do Sul celebrou mais uma conquista no beach tennis, desta vez, com Fabrício Neis. Ao lado do paulista Davi Ballerini, o porto-alegrense venceu a etapa de Viamão do Sul Special Cup, circuito mundial de beach tennis, no último domingo (1º). Na decisão, a dupla superou os líderes do ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF), o italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti. 

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