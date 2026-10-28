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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 22:03

Liverpool elimina Chelsea nos pênaltis e vai às quartas da Copa da Liga

Os dois gols da partida saíram em cobranças de pênalti no primeiro tempo

Os dois gols da partida saíram em cobranças de pênalti no primeiro tempo

DARREN STAPLES
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Agências
O Liverpool eliminou o Chelsea nos pênaltis, por 6 a 5, após empate por 1 a 1 em Anfield, e avançou às quartas de final da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (28).
Os dois gols da partida saíram em cobranças de pênalti no primeiro tempo. Morgan Rogers marcou para o Chelsea após Ryan Gravenberch derrubar Moisés Caicedo, e Cody Gakpo empatou depois de Wesley Fofana tocar na bola com a mão.
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Joe Gomez converteu uma das cobranças do Liverpool na disputa, apesar de nunca ter marcado no tempo regulamentar pelo clube. Fofana desperdiçou o pênalti que definiu a classificação dos Reds ao mandar a bola para a arquibancada atrás do gol.

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