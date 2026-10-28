Inter sai na frente, porém cede a derrota no segundo tempo

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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 21:36
Colorado pode cair para o Z-4 caso Grêmio ou Corinthians vençamRICARDO DUARTE/INTER/JC
O Colorado saiu na frente, porém cedeu o empate, e no final do segundo tempo tomou o gol da virada. Com a derrota por 2 a 1, o Inter fica com 35 pontos. Com essa pontuação, o time de Eduardo Baptista pode terminar a rodada no z-4. Essa situação somente ocorrerá se Grêmio ou Corinthians vencer. O duelo começou com os dois times buscando a posse de bola. Em um jogo muito físico, contra ataques e jogadas em velocidade ficaram prejudicadas.
Em poucas oportunidades, ocorreram chutes ao gol, que foram defendidos pelos goleiros, sem muitas dificuldades. Aos 38 minutos, o zagueiro colorado Juninho, fez fila na intermediária do ataque. Depois de deixar 2 tricolores na saudade, só foi parado com falta. Tiro livre desperdiçado por Alan Patrick que cobrou na barreira.
Já nos acréscimos, Guga cruzou uma bola na segunda trave. Após a bola cruzar a área, encontrou Hulk no segundo poste, que cabeceou firme, dentro da pequena área. O Inter foi salvo pela trave. Após 50 minutos de bola rolando, jogados majoritariamente no meio campo, o árbitro Lucas Casagrande apitou o final da primeira etapa.
Na volta do intervalo, no primeiro lance, Matheus Bahia carregou até a entrada da área e serviu o Camisa 10 do Colorado, Alan Patrick bateu de primeira. O goleiro do Fluminense se esticou ao máximo, mas não foi suficiente para impedir o gol que abriu o placar no Maracanã. Após o gol, Eduardo Baptista optou por recuar suas linhas. Trocou espaço de campo por solidez defensiva.
Aos 13 minutos, Canobbio corre mais rápido que a defesa colorada, e rola a bola para Castillo. O atacante do Flu, que estava livre de marcação e na marca da cal, acertou um chute no canto direito do Kauan Jesus. O goleiro do Inter fez uma intervenção providencial para manter o Fluminense com 0 no placar.
Após uma rebatida de um cruzamento, Hércules acertou um chute de primeira e de fora da área. A bola passou por todos, até pelo goleiro Kauan Jesus. Devido ao alto número de atletas dentro da área, o guarda-redes só pode enxergar a bola quando ela já estava muito perto. Assim, aos 34 minutos, o placar estava empatado.
Depois de uma arrancada, aos 41 minutos, Alan Patrick que vinha de lesão, sentiu a coxa direita. Quase imediatamente, Eduardo Baptista preparou uma substituição. O treinador optou por tirar um meia e colocar um volante, no lugar do 10 entrou Paulinho. Já no último lance da partida, Lucho acosta aproveitou o rebote de Kauan Jesus. Já dentro da pequena área, chutou forte, sem chances para o já deitado goleito colorado. Com isso, no apagar das luzes, o Inter cede os pontos que poderia conquistar.
(2) Fluminense: Fábio; Guga, Ignacio, Thiago Silva, Renê (Arana); Hércules, Nonato, Ganso (Castillo); Cannobio (Wesley Natã), Savarino (Serna), Hulk (Lucho Acosta). Técnico: Marcão
(1) Inter: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Maripán, Juninho, Aguirre; Ronaldo (João Victor), Thiago Maia (Villagra), Matheus Bahia; Bernabei (Vitinho), Alan Patrick (Paulinho), Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista