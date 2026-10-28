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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 13:08

Na reta final do Brasileirão, Banrisul volta a patrocinar Grêmio e Internacional

Fernando Lemos (c), com o presidente do Grêmio, Odorico Roman, e o vice-presidente de marketing do Inter, Nelson Pires, disse que pretende assistir os jogos da dupla

Fernando Lemos (c), com o presidente do Grêmio, Odorico Roman, e o vice-presidente de marketing do Inter, Nelson Pires, disse que pretende assistir os jogos da dupla

Fernanda Davoglio/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Na reta final do Campeonato Brasileiro e lutando para fugir da zona de rebaixamento da competição, Grêmio e Internacional receberão um aporte financeiro do Banrisul - os valores do patrocínio não foram divulgados pela direção do banco ou pelos dirigentes dos dois clubes. O banco ocupará o espaço da frente das camisas da dupla Gre-Nal nas seis rodadas finais do Brasileirão.

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