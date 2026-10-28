Lakers perdem invencibilidade na NBA para embalado Portland; campeões Knicks desencantam

Chegou ao fim nesta terça-feira à noite a campanha perfeita do Los Angeles Lakers na NBA. Após três vitórias soberanas, a equipe de Luka Doncic, mais uma vez em noite inspirada, acabou surpreendida pelo embalado e ainda invicto Portland Trail Blazers, levando 136 a 129 com virada no último período. A rodada ainda marcou o desencanto do campeão New York Knicks.
Com suas estrelas Ja Morant e Damian Lillard inspiradas, os Trail Blazers chegaram à terceira vitória seguida graças a uma cesta de três decisiva do experiente armador restando 43 segundos. Nem mesmo os 41 pontos de Doncic foram suficientes para evitar o primeiro revés dos Lakers.
O duelo na Cripto Arena, em Los Angeles, começou com o time da casa melhor e fechando o primeiro quarto com 38 a 32. Depois de jogo perfeito, com 52 pontos, Doncic parecia querer repetir a dose e novamente foi o cestinha, desta vez com 41, sendo seis bolas de três.
Ocorre que o Portland teve um jogo coletivo perfeito e, após chegar ao quarto final com um ponto de desvantagem, mostrou entrosamento para obter a virada. Além da cesta decisiva de Lillard (anotou 21 pontos), colocando 135 a 129 no placar - ainda deu tempo de mais um lance livre para fechar o marcador -, o Portland ainda contou com 23 pontos de Ja Morant e de Deni Avdija e outros 22 de Jrue Holiday para manter-se invicto após três aparições.
Curiosamente, os maiores marcadores foram dos Lakers, com os 41 de Doncic e mais 26 da Austin Reaves, mas os demais companheiros ficaram devendo. A equipe, agora, buscará a reabilitação no clássico com o Los Angels Clippers, nesta quarta-feira (28).
CONFIRA OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA:
Boston Celtics 125 x 124 Brooklyn Nets
New York Knicks 111 x 97 Detroit Pistons
San Antonio Spurs 130 x 103 Sacramento Kings
Los Angeles Lakers 129 x 136 Portland Trail Blazers
VEJA OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:
Indiana Pacers x Philadelphia 76ers
Atlanta Hawks x Miami Heat
Cleveland Cavaliers x Washington Wizards
Detroit Pistons x Charlotte Hornets
Toronto Raptors x Orlando Magic
Milwaukee Bucks x Houston Rockets
New Orleans Pelicans x Denver Nuggets
Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors
Chicago Bulls x New York Knicks
Utah Jazz x San Antonio Spurs
Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder
Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers