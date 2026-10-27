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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 20:26

'Vamos ganhar nesta quinta-feira', afirmou o autor do gol da vitória em Curitiba

Braithwaite marca após 19 jogos e dá fôlego ao Grêmio no Brasileirão

Braithwaite marca após 19 jogos e dá fôlego ao Grêmio no Brasileirão

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
O Grêmio venceu o Coritiba por 1 a 0 no estádio Couto Pereira, na noite desta segunda-feira (26), em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor conquistou os três pontos com um gol ao apagar das luzes anotado pelo Braithwaite, que encerrou um jejum que durava desde 20 de maio, na vitória por 2 a 0 sobre o Palestino pela Copa Sul-Americana. Foram 19 partidas e mais de 15 horas sem balançar as redes. Com o triunfo, o Tricolor alcançou os 34 pontos e ficou a um passo de deixar a zona de rebaixamento.

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