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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 17:48

Conmebol rejeita recurso do Flamengo e confirma Estudiantes na final da Libertadores

Flamengo falha em recurso na Conmebol e Estudiantes enfrenta Palmeiras na final

Flamengo falha em recurso na Conmebol e Estudiantes enfrenta Palmeiras na final

MAURO PIMENTEL/AFP/JC
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Agências
A Conmebol rejeitou nesta quarta-feira (28) o recurso apresentado pelo Flamengo que buscava anular a derrota para o Estudiantes nas semifinais da Copa Libertadores por uma suposta escalação irregular do defensor Marcos Rojo pelo time argentino.
A alegação do rubro-negro se baseava no fato de Rojo ter sido inscrito pelo Estudiantes para a disputa da competição após o encerramento da janela de transferência na Argentina.

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