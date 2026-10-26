Inter vence o Botafogo, conta com ajuda do Vasco e deixa o Z-4

O Inter venceu o Botafogo com tranquilidade no Beira-Rio, sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com destaque ao jovem goleiro Kauã Jesus, que teve atuação de gente grande e foi ovacionado pela torcida após o apito final. A vitória em casa, somada ao triunfo do Vasco por 3 a 2 sobre o Corinthians, em São Januário, tirou o time de Eduardo Baptista da zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, Matheus Bahia, aos 32, abriu o placar, após cruzamento, ele antecipou o lateral e empurrou para o fundo do gol. Ainda no final da primeira etapa, Juninho ampliou para o colorado. Depois de dominar de costas, aos 42, o defensor encontrou um chute rasteiro que entrou no canto esquerdo do goleiro do Botafogo. Assim, o Colorado levou para o segundo tempo uma boa vantagem, que foi ampliada e administrada ao longo da etapa complementar.

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A grande atuação coletiva da equipe de Eduardo Baptista pôde ser sintetizada no lance do terceiro gol, anotado por Bernabei. Aos 21, após passe de Alan Patrick, que atuou durante quase os 90 minutos, Alerrandro ficou em condições ideais para marcar o gol, mas optou por servir o companheiro com um passe lateral, tirando qualquer chance de defesa do goleiro Gabriel Batista. Sem obstáculos, Bernabei entrou com bola e tudo na meta norte do Beira-Rio.

Após a partida, o treinador colorado destacou a atitude do centroavante. "O Alerrandro está há algum tempo sem fazer gol. Se doa o tempo todo. Ele esteve na cara do gol e serviu o companheiro dele. Essa é a alma. É o cara ver primeiro a camisa do Inter e depois olhar para si. Acho que essa situação é o grande símbolo desse momento, e a gente não pode deixar acabar até o final", afirmou Baptista.

Sobre a sequência no campeonato, o técnico manteve os pés no chão: "Ainda não resolvemos o nosso problema. Já voltamos a pensar na próxima rodada para tirar o Inter dessa situação".

Com a vitória, somada à derrota do Corinthians, a probabilidade de rebaixamento, que começou a rodada em 58%, agora está em 32%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Dependendo do resultado do duelo entre Coritiba e Grêmio, as chances podem cair ainda mais.

O elenco do Inter se reapresenta na manhã desta segunda-feira (26) no CT Parque Gigante para iniciar a preparação para o confronto diante do Fluminense. O jogo ocorre nesta quarta-feira (28), às 19h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro.