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CapaEsportesEsqui Alpino

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 14:44

Lucas Pinheiro Braathen vence 1ª etapa da Copa do Mundo de esqui alpino

Lucas Pinheiro Braathen vence na Áustria e lidera Copa do Mundo

Lucas Pinheiro Braathen vence na Áustria e lidera Copa do Mundo

GRODER/AFP/JC
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Agências
O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen venceu neste domingo (25) a prova de slalom gigante que abriu a temporada masculina da Copa do Mundo de esqui alpino, em Sölden, na Áustria. O atleta, que nasceu na Noruega e decidiu representar o país de sua mãe, superou os suíços Loïc Meillard (a 48 centésimos) e Marco Odermatt (a 49). Campeão olímpico da modalidade nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina, em fevereiro, Lucas confirmou logo na primeira competição do inverno seu domínio no slalom gigante.

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