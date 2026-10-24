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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 19:13

Inter amassa Botafogo no Beira-Rio, escapa do Z4 e pressiona Corinthians

Gols do time gaúcho foram marcados por Matheus Bahia, Juninho e Bernabei

Gols do time gaúcho foram marcados por Matheus Bahia, Juninho e Bernabei

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Agências
O Inter venceu o Botafogo neste sábado (24) por 3 a 0 no Beira-Rio e momentaneamente deixa a zona de rebaixamento, de onde estava desde agosto, e colocou o Corinthians em seu lugar. Os gols do time gaúcho foram marcados por Matheus Bahia, Juninho e Bernabei.
O Inter chegou a 35 pontos e conseguiu sair do Z4, mas terá que esperar o fim da rodada, já que volta para a zona de rebaixamento em caso de vitória do Corinthians contra o Vasco.

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