Grêmio vai ao Paraná em jogo de vida ou morte contra o Coritiba

O Grêmio enfrenta o Coritiba nesta segunda-feira (26), às 19h30min, no Estádio Couto Pereira, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo que conquiste a vitória na capital paranaense, a equipe gaúcha não conseguirá deixar a zona de rebaixamento nesta rodada. Com 31 pontos na tabela, o Tricolor alcançará 34 em caso de triunfo, ficando a um ponto do Inter, que soma 35 e é o primeiro clube fora do Z-4. Uma vitória, contudo, permitirá ultrapassar o Corinthians e deixar o Grêmio na 17ª colocação, na porta de saída da zona de descenso.

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Para levar a torcida para o Couto Pereira, o clube organizou uma grande operação logística. Ao todo, 40 ônibus partirão de mais de cinco cidades rumo a Curitiba para transportar os torcedores que apoiarão o time. A iniciativa foi elogiada pelo centroavante Carlos Vinícius em entrevista concedida na sexta-feira (23). "É final de campeonato. A diretoria deixou isso claro com a atitude que teve de liberar mais de quatro mil ingressos. Temos esse jogo como uma final. Temos de fazer os três pontos. Estamos unidos com esse pensamento", afirmou o atleta.

Em busca dos três pontos fora de casa, o técnico Renato Portaluppi terá de reformular a equipe devido aos desfalques do volante Danilo Barbosa, lesionado, e do zagueiro Kannemann, suspenso. Para a defesa, o paraguaio Balbuena deve formar a dupla de zaga com Wallace. No meio-campo, Noriega e Villasanti podem ter a companhia de Krovinovic ou Dodi. Caso o treinador opte por uma formação com três zagueiros, Gustavo Martins será o escolhido. A provável escalação gremista tem: Weverton; Caito, Balbuena, Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Krovinovic (Dodi ou Gustavo Martins); Amuzu, Pavon e Carlos Vinícius.

A preparação em Porto Alegre encerrou-se na manhã deste domingo (25). Logo após o término do treino no CT Luiz Carvalho, a delegação iniciou os preparativos para o deslocamento, realizando a viagem a Curitiba no período da tarde.

Do lado paranaense, o Coritiba atravessa um momento instável, acumulando seis partidas sem vencer, sendo três delas disputadas em seus domínios. Na classificação dos últimos dez jogos da competição, o time paranaense ocupa a 16ª posição, empatado em pontos com o Grêmio, mas à frente pelo critério de vitórias. No desempenho como mandante, o Coritiba é o 17º colocado, enquanto o Tricolor apresenta a pior campanha do campeonato como visitante, sem vencer ainda.

A provável escalação do técnico Fernando Seabra tem: Pedro Morisco; Bustos, Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo; Fonseca, Sebastián Gómez, Lavega, Josué e Breno Lopes; Pedro Rocha.