Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesVôlei

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 17:48

Justiça suspende liminar e Tifanny Abreu volta a ficar impedida de atuar no vôlei feminino

justiça barra tifanny abreu no vôlei feminino após nova política da CBV

justiça barra tifanny abreu no vôlei feminino após nova política da CBV

NELSON ALMEIDA /AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) revogou nesta sexta-feira (23) a liminar que autorizou a jogadora de vôlei trans Tifanny Abreu a atuar por seu clube Osasco em partidas de vôlei feminino. A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) anunciou em agosto sua nova política de elegibilidade para atletas em competições femininas, passando a barrar a participação de jogadoras trans.

Notícias relacionadas