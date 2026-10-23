Brasileiras ficam fora do top 10 do individual geral no Mundial de Ginástica Artística

Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira ficaram fora do top 10 na final do individual geral do Mundial de Ginástica Artística. Nesta sexta-feira (23), as atletas representaram o Brasil na decisão disputada em Roterdã, na Holanda. As brasileiras terminaram nas 12ª e 21ª posições, com 52,799 e 50,932 pontos, respectivamente.

O pódio foi formado por Skye Blakely, Liudmila Roshchina e Ke Qinqin. A americana ficou com o ouro e o título mundial ao somar 55,733, seguida pela russa, com 55,199. A chinesa terminou em terceiro, com 55,032.

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O individual geral reúne apresentações nos quatro aparelhos: barras assimétricas, trave, salto e solo. As 24 melhores atletas da classificatória avançaram à final. Cada país pode ter, no máximo, duas ginastas nessa etapa. Assim, caso uma nação tenha três ou mais representantes entre as classificadas, apenas as duas mais bem colocadas avançam.

O Brasil ficou na quinta colocação na final por equipes do Mundial de Ginástica, com 159,730 pontos. A posição não garante ao País a classificação automática para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

As brasileiras chegaram à decisão na última colocação possível na classificatória. Depois de quase ficarem de fora da disputa por medalhas, chegaram a ficar entre as três primeiras seleções, mas, ao fim, viram Japão, China, Estados Unidos e França terminarem à frente. As equipes que ficaram com ouro, prata e bronze garantiram vaga direta na Olimpíada de 2028.

Rebeca e Flávia disputam finais por aparelhos. Mesmo sem medalhas nas disputas por equipes e no individual geral, o Brasil ainda pode conquistar duas no Mundial. Rebeca Andrade, que se classificou em primeiro lugar no salto, representará o País na final do aparelho. Já Flávia Saraiva terá a chance de buscar o pódio na trave.

Na classificatória, Rebeca somou 14,533 pontos na média dos dois saltos e avançou na liderança. Flávia, por sua vez, obteve 14,400 na trave, terceira melhor nota do aparelho, e também garantiu vaga na final.

As finais por aparelhos serão disputadas no fim de semana. Rebeca Andrade compete no sábado (24), a partir das 9h, na decisão do salto, enquanto Flávia Saraiva entra em ação no domingo (25), às 10h, na final da trave.