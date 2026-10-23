Corinthians formaliza rescisão de Diniz e registra Seedorf para estreia oficial

A rescisão de contrato do técnico Fernando Diniz com o Corinthians foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (23), após os dois lados chegarem a um acordo. Resolvido o impasse, o clube do Parque São Jorge conseguiu registrar o atual treinador Clarence Seedorf, que fará sua estreia oficial às 18h30 deste sábado, em duelo com o Vasco, em São Januário.

O fim do vínculo de Diniz, demitido no dia 7 de outubro, ainda não havia sido formalizado porque estava em curso uma negociação sobre como seria feito o pagamento dos quase R$ 5 milhões de multa ao técnico pela quebra do contrato.

As conversas com o antigo técnico atrasaram o registro de Seedorf, que ainda esperava a emissão do documento referente a antecedentes criminais, necessário para a regularização do visto de trabalho, para ter o nome publicado no BID.

Tal situação foi resolvida concomitantemente ao acordo com Diniz, por isso foi possível registrar o holandês nesta sexta-feira (23), antes das 19 horas, prazo máximo para que ele tivesse a situação regularizada e pudesse estar no banco de reservas em São Januário.

Seedorf comandou o primeiro treino no Parque São Jorge no dia 14 de outubro, há pouco mais de uma semana, mas, como não estava registrado, foi impedido de ficar no banco no empate por 1 a 1 com o Vitória. Na ocasião, assistiu ao jogo no setor leste da Neo Química Arena e foi filmado participando do "poropopó", tradicional canto da torcida. Quem ficou no gramado foi o auxiliar técnico Léo Porto.

Contratado até o fim de 2027, o ex-jogador de 50 anos tem a dura missão de salvar a equipe do rebaixamento. O Corinthians não vence há nove jogos no Brasileirão está colado no Z-4, na 16ª posição, com 32 pontos. Em caso de tropeço diante do Vasco, que também luta para se afastar das quatro últimas colocações, há risco de o time paulista entrar na zona da degola já na próxima rodada.

Seedorf foi escolhido pelo Corinthians após o clube não avançar nas negociações com nomes mais experientes no mercado, como Ramón Díaz, técnico campeão Paulista pelo clube em 2025. O argentino chegou a dar o "ok" para a diretoria, mas acabou desistindo do acordo.

O holandês foi anunciado sob desconfiança da torcida. Isso porque o ex-jogador de Milan, Ajax e Real Madrid acumula mais derrotas do que vitórias na breve carreira como treinador, função que não desempenhava desde 2019 antes de assumir o Corinthians. Responsável pela contratação, o executivo de futebol Marcelo Paz foi demitido na última terça-feira (20).