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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 20:18

Com promessa de casa cheia, Inter encara o Botafogo neste sábado

Goleiro Anthoni volta ao time titular após desfalcar o Colorado

Goleiro Anthoni volta ao time titular após desfalcar o Colorado

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Com promoção de ingressos e mobilização da torcida, o Inter recebe o Botafogo neste sábado (24), às 16h30min, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com mais uma chance de deixar a zona de rebaixamento. Para definir a escalação titular, o técnico Eduardo Baptista terá à disposição três jogadores que não atuaram contra o Mirassol na rodada anterior: o goleiro Anthoni, o zagueiro Maripán e o meia Alan Patrick. Até o final desta quinta-feira, 30 mil já haviam garantido lugar no Beira-Rio.

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