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CapaEsportesLibertadores

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 16:17

Por que Boca exibiu bet, e Fluminense e Palmeiras usaram marcas de parceiros

Boca Juniors exibe casa de apostas no Brasil apesar de restrições

Boca Juniors exibe casa de apostas no Brasil apesar de restrições

MAURO PIMENTEL/AFP/JC
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Agências
Os jogos em solo brasileiro das competições continentais nesta semana geraram um contraste no espaço mais nobre dos uniformes. Enquanto o Boca Juniors exibiu seu patrocinador master uma casa de apostas, Palmeiras e Fluminense precisaram cumprir a legislação em vigor no país: nada de bets.
No duelo brasileiro, os dois times se enfrentaram no Nubank Parque com marcas alternativas: aplicativos de estatísticas e resultados de futebol. Em ambos os casos, são parceiros que pertencem ao grupo econômico das bets, mas entraram em outro ramo para assegurar a exposição nas camisas. Até porque tanto Palmeiras quanto Flu permanecem leais aos contratos que tinham antes da edição da MP (Medida Provisória) que baniu as bets.
Nos bastidores, as entidades que representam as casas de apostas entendem que há uma zona cinzenta. Até porque a MP não trata diretamente dos casos de clubes estrangeiros que venham jogar em solo brasileiro e tenham contratos em vigor com as bets.
"O IBJR não pode avaliar ações realizadas por empresas individualmente, especialmente nos casos em que envolvam clubes estrangeiros e contratos estabelecidos no exterior.", disse Carlos Lima, presidente-executivo do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR).

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